VÍDEO: Adolescente pega arma de vigilante em banco e o acerta com tiro na nuca, no interior de SP

Menor pega arma e atira em vigilante dentro de banco, no Centro de Bauru, no interior de SP

Câmeras de segurança de um banco registraram o momento em que um adolescente de 16 anos pegou a arma de um vigilante e disparou contra ele, no Centro de Bauru, no interior de São Paulo (assista abaixo). A vítima foi atingida na região da nuca e segue internada com a bala alojada no pescoço. Já o menor foi contido por outros seguranças e depois apreendido pela Polícia Militar.

O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (2). O vídeo mostra que o menor entrou na agência bancária, acompanhado pela mãe e por uma tia, já perto do horário de fechamento. Ao passar perto do vigilante, o menor consegue pegar a arma e aponta o revólver na direção da vítima, disparando em seguida.

O vigilante caiu, enquanto o menor colocou a arma no chão e correu, passando a se esconder atrás da mãe. Outros seguranças se aproximaram e a mulher ficou na frente para impedir que eles atirassem no filho.

A vítima foi socorrida e levada ao Pronto Socorro Central (PSC). Lá, foi constatado que a bala atingiu a nuca do homem e ficou alojada no pescoço. Conforme a Secretaria de Saúde de Bauru, ele recebe os devidos cuidados e tem quadro considerado estável.

Já o adolescente foi contido por outros vigilantes e depois apreendido pela PM. Na delegacia, a mãe disse que o rapaz tem algum problema psiquiátrico, mas ainda não faz tratamento e nem tem um diagnóstico fechado. A mulher acredita que ele teve um surto e por isso pegou a arma do vigilante. Após as oitivas, o rapaz foi encaminhado para a Fundação Casa.

O Banco do Brasil, por sua vez, informou que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a PM imediatamente. Além disso, destacou que presta apoio ao vigilante, que presta serviços para uma empresa terceirizada.