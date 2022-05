Mulher deixa marido plantando no aeroporto após ver sogra com malas de viagem inesperadamente; entenda

Uma mulher de 30 anos fez um desabafo no Reddit sobre um episódio que estreitou sua relação com o marido nesta quarta-feira (11). O que seriam dias de folgas se tornou um pesadelo dentro do relacionamento do casal por causa da sogra.

Veja mais: Drama no Dia das Mães: Jovem se sente mal por não parabenizar sua mãe e explica; “Não tenho apego emocional a ela”

“Eu não tenho o melhor relacionamento com a mãe do meu marido. Desde o primeiro dia ela fazia comentários e tentava me comparar a ela. Ela então tentou ficar do meu lado e começou a elogiar demais tudo que eu faço e às vezes até me copiar”, iniciou o relato.

A relação com a sogra

Segundo a moça, sua sogra chegou até a copiar suas atitudes. Certa vez ela tingiu seu cabelo de roxo e sua sogra fez o mesmo. Contudo, o problema ocorreu quando o casal decidiu tirar duas semanas de folga do trabalho para viajar fora do país. A mulher contou que ela se responsabilizou pela economia e providência da viagem e seu marido cuidou das reservas das passagens.

“A mãe do meu marido queria viajar com a gente e fez birra quando eu disse não. Ela ligou, enviou mensagem, mandou meu marido falar comigo para deixá-la vir, até ameaçou chamar a polícia e fazer alguma reclamação para que a gente ficasse se ela não pudesse vir”, escreveu a mulher.

O casal discorda

O marido concordou que eles deveriam levar sua mãe para a viagem, mas a mulher não aceitou e disse que ele estava errado em contar sobre o passeio. Em seguida, o homem falou que não iria caso sua mãe fizesse parte, mas a mulher foi firme e não aceitou.

“As coisas ficaram mais calmas, suspeitamente mais calmas. chegou o dia da viagem e chegamos ao aeroporto às 14h. Meu marido estava andando na minha frente e olhava para a esquerda e para a direita como se estivesse procurando por alguém. Perguntei a ele, mas ele não respondeu”, escreveu.

“Ele me levou para a sala de espera e a primeira coisa que vi foi sua mãe ali com sua bagagem. Eu congelei no meu lugar, senti uma onda fria passando por mim e eu estava fumegando por dentro. Ela e meu marido estavam se abraçando quando eu me virei silenciosamente e comecei a caminhar em direção à saída”, continuou.

Mulher deixa o marido e sogra plantados no aeroporto

A mulher contou que seu marido a seguiu, pedindo para que ela retornasse. Contudo, a moça respondeu que os dois poderiam ir sem ela e voltou para a casa desolada.

“Fui para casa e chorei no pelo do meu cachorro por vários minutos. acabou que ele reservou uma passagem para ela sem que eu soubesse. uma hora depois, meu marido chegou em casa gritando e furioso sobre como eu era patética e rancorosa por sair e ir para casa e arruinar a viagem no último minuto”, desabafou.

Segundo o relato, a moça rebateu o homem, dizendo que ele causou toda aquela situação. Contudo, não estava a fim de continuar brigando.

“Eu me recusei a lutar mais, mas ele continuou me repreendendo e então ligou para minha família para dizer que a viagem foi cancelada e que era por minha causa. Minha família disse que eu não deveria ter estragado tudo para mim mesmo e deveria ter engolido e feito o meu melhor para aproveitar”, finalizou.