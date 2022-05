Cachorro soldado: Presidente da Ucrânia premia cão farejador de bombas com medalha

Após a invasão russa na Ucrânia, a guerra no Leste Europeu continua acontecendo. Como consequência, a vida de diversos civis foi quitada. Neste tempo tão difícil enfrentado pela Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky tirou um tempo para homenagear um pequeno herói.

Patron, o cachorrinho homenageado, recebeu as considerações do presidente por sua bravura e participação na guerra como farejador de bombas. Seu focinho tem salvado muitas vidas.

Durante a cerimônia em Kiev, ocorrida no domingo (8), o cachorro da raça Jack Russell terrier e seu dono, Mykhailo Iliev, receberam a medalha “Por Serviços Dedicados” de Zelensky.

Ambos foram elogiados pela atuação na proteção dos soldados e civis ucranianos de dispositivos explosivos no campo de batalha.

Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadense, esteve presente em Kiev para comtemplar o cãozinho farejador receber sua homenagem.

“Quero premiar os heróis ucranianos que já estão limpando nossas minas”, disse Zelenskyy durante a cerimônia. “E junto com nossos heróis - um pequeno sapador maravilhoso, Patron, que ajuda não apenas a neutralizar explosivos, mas também a ensinar nossos filhos as regras de segurança necessárias em áreas onde há uma ameaça de mina.”

A fama de Patron

O cãozinho farejador ficou famoso na Ucrânia depois que a guerra teve início. Patron foi creditado por ajudar a desarmar dezenas de explosivos desde o início do conflito no Leste Europeu.

Patron possui um perfil no Instagram e conta com mais de 230 mil seguidores. No dia da cerimônia, o administrador de sua página registrou o seguinte texto com uma foto do Jack Russell terrier:

“8 de maio de 2022 - este dia ficará gravado em minha memória por toda a vida, porque neste dia o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky na presença do primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau concedeu ao meu mestre o prêmio estadual da Ucrânia - a Ordem de Coragem III grau, e eu com a medalha ‘Por Serviço Dedicado’. Glória à Ucrânia e às Forças Armadas Tudo será Ucrânia!!!”