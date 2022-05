Sommelier de aromas: Conheça o cãozinho que é viciado em cheirar flores. (Sarah Geers/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Farejar é uma tarefa que os cães adoram. No caso de Finn, a mistura de grifos Pequinês-Bruxelas de 2 anos, as flores são seus pontos de parada preferidos. O relato é extraído do portal The Dodo.

A dona de Finn, Sarah Geers, notou que seu pet adorava as flores desde o início. “Ele ficou super fascinado pelo jardim de zínia do meu pai”, disse Geers ao The Dodo. “Ele ficava sentado lá e cheirava – não tentava mordê-las nem nada, apenas cheirava. Finn é um filhote gentil.”

A flores podem não ter crescido completamente, mas ainda assim o focinho de Finn não resiste ao aroma das plantinhas – ou a aparência delas: “Vou pegá-lo pulando em nossa mesa de café para cheirar flores compradas em lojas”, disse Geers. “Às vezes até plantas falsas.”

O apego pelas florezinhas

O cãozinho adora receber atenção de seus cuidadores. E com o tratamento que recebe, aprendeu a ser delicado com as flores.

“Ele está preso ao meu quadril e adora sentar no colo”, disse Geers. “Ele adora ir à Target, HomeGoods, Lowe’s... em qualquer lugar onde haja pessoas! Ele ama humanos e adora ser acariciado. Ele prospera na atenção.”

Finn também faz amizade com outros pets, mas se ocupa com as flores na ausência dos coleguinhas.

“Vou pegá-lo tentando cheirar as flores falsas quando estivermos na HomeGoods”, disse Geers. “Ele gosta de andar de carrinho, e vai colocar a cabeça para fora para cheirá-los enquanto caminhamos pelo corredor. Ele também era obcecado pelas flores do meu casamento!”

Com o olfato de 10 a 100 mil vezes maior do que a média de um humano, podemos considerar Finn como um sommelier de flores. Esse cãozinho possui propriedade para identificar diferentes aromas com seu vasto repertório.

“Ele nos faz sorrir e rir todos os dias”, disse Geers. “Ele está sempre tão feliz e nunca para de abanar o rabo ou dar beijos. Ele nos lembra diariamente para permanecermos positivos e sempre mostrarmos amor.”