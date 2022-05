Gatinho é flagrado consolando seu irmãozinho ansioso enquanto a dona está fora. (Rosa Leger/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Rosa Leger adotou Nosey, um gatinho muito independente. Ao se juntar à família, notou-se que o animalzinho bem distante. Mesmo com a independência do pet, sua dona resolveu presenteá-lo com um amigo. Esse relato fofo vem do portal The Dodo.

A mulher acertou em cheio na adoção de um novo pet. O gatinho Baby se juntou à família há cerca de um ano e meio. De lá para cá, os animaizinhos são inseparáveis.

Gatinhos Baby e Nosey. (Rosa Leger/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Veja mais: A triste história do cãozinho ignorado em instituição de adoção

“Eles são melhore amígos legítimos”, disse Rosa Leger, dona da dupla de gatinhos, ao The Dodo. “Eles se abraçam o dia todo e lutam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando eu peguei o Nosey, ele era um pouco agressivo e muito sozinho. Este bebê trouxe a luz do sol para sua vida. Ele adora brincar agora e adora abraçar seu irmão. Ele é superprotetor com ele e está sempre dando banho nele.”

Os gatinhos se confortam

Certo dia, Leger saiu de casa por uma semana, deixando seus dois gatinhos sozinhos juntos pela primeira vez. A mulher contratou uma cuidadora de animais durante esse período, que sempre os visitava para checar os pets. Contudo, a dupla de gatos sempre se escondia.

Ela ficou preocupada, pois Baby sempre foi apegado à sua dona e não tinha como saber a forma na qual ele lidaria sem ela por alguns dias. Mas ele não estava sozinho. Ele tinha Nosey.

Gatinho é flagrado consolando seu irmãozinho ansioso enquanto a dona está fora. (Rosa Leger/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Ao verificar as câmeras de segurança da casa, Leger se deparou com a cena mais doce de sua vida. Baby aparentava estar triste e ansioso por conta de sua ausência. O gatinho se inclinou timidamente para Nosey, que o abraçou imediatamente.

“Ele confortou seu irmão desde o início”, disse Leger. “Essa experiência [definitivamente] os aproximou. Meu pequeno ama seu irmão mais velho ainda mais. Não consigo imaginar como ele estaria se não tivesse o amor e a proteção de seu irmão. Sinceramente, não achei que esse tipo de amor pudesse existir dentro dos animais, mas realmente existe.”

Leger voltou para a casa e os gatinhos ficaram felizes com seu retorno. Contudo, com ou sem a mulher estando no lar, agora ambos sabem que eles possuem um ao outro.