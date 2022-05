Marido se opõe após esposa querer dar à filha o nome de um signo do zodíaco

Um homem conta estar passando por momentos complicados com a esposa enquanto eles estão decidindo sobre a escolha do nome de sua filha. Segundo ele, a mulher insiste em nomear a filha com o nome de um dos signos do zodíaco por ser uma forma de homenagear a mãe dela.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher insiste em querer dar à filha do casal o nome de Aquarius, em referência ao signo Aquário e como forma de homenagear sua mãe.

Por outro lado, o pai é completamente contra a decisão tanto por não gostar muito de nomes baseados em signos quanto por achar uma escolha estranha já que sua filha provavelmente será taurina.

Em uma publicação feita no Reddit ele conta que a filha do casal deverá nascer no começo de maio e, por tal motivo, será taurina. Caso ela resolva esperar um pouco mais, poderá ser geminiana.

Apesar de tentar expor seus argumentos de forma tranquila e racional, o homem ainda conta que a esposa ficou completamente fora de si diante de sua recusa.

Eles não chegaram a um acordo

Para facilitar o processo de escolha, ele conta que junto com a esposa montou uma lista com suas cinco opções pessoais, mas ainda não conseguiram decidir entre os nomes.

Ele relata então que a mulher chegou ontem com “um enorme sorriso no rosto” dizendo que finalmente havia escolhido o nome perfeito para a filha e que a menina deveria se chamar Aquarius.

“Perguntei o motivo do nome e ela me disse que era para homenagear sua mãe, que está viva e bem além de aguardando ansiosamente pela bebê”.

“Fiquei confuso e recusei de forma delicada. Uma coisa seria dar um nome do meio em homenagem à minha sogra, agora Aquarius é muito além disso. Disse que não e vetei o nome, ela também vetou algumas das minhas sugestões logo de cara por suas próprias razões”, conta o homem.

Após saber do veto ao nome a mulher teria começado a chorar e se recusa a falar com o marido desde então. “Pensei que eram os hormônios, mas se passaram dias e ela ainda me ignora. Para piorar, minha sogra ainda ligou e me pediu para pegar leve. Quando a questionei ela me contou que minha esposa disse a ela sobre o nome, mas fez parecer que eu tinha algum problema com ela”.

Segundo ele, as duas estão completamente irritadas com ele após levarem seu veto para o pessoal. Porém, os usuários do Reddit estão felizes com a decisão do homem.

“Todos podem ficar emotivos quando o assunto é nome de bebês. Acredite, eu passei por isso duas vezes. Queria dar a minha filha o nome de Chloe, mas era o nome do cachorro da minha sogra... chorei por uma semana”, conta um usuário.

“Não tenho certeza quanto ao nome da sua sogra, mas deve haver outra forma de homenageá-la além de chamar a criança de Aquarius. É um nome incomum e a fará ser intimidada”, finalizou outro.