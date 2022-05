Mulher fica desesperada ao ouvir sugestões do marido para o nome do filho

Uma mãe ficou completamente desesperada após ouvir as ideias de seu marido sobre o que seria um “nome de bebê” ideal para o filho do casal.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher afirmou que as sugestões feitas pelo marido a deixaram completamente desesperada e em prantos.

Ela seguiu até o Mumsnet para contar sua história e pedir o apoio de outros usuários sobre essa importante decisão.

“Provavelmente são os hormônios da gravidez falando, mas alguém já teve uma grande discussão com seu companheiro sobre o que seria um nome de bebê ideal? Eu cheguei a chorar porque não consigo nos ver chegando a um acordo”, escreveu a mulher.

“Meu marido sugeiu nomes como Ozymandias e Balthazar. Os meus são mais tradicionais, tipo James e Issac. Estou aberta a possibilidade de nomes únicos, mas ele não vai parar de sugerir esses nomes diferentes. Pedi a ele para sugerir um nome normal e para ele estes são nomes normais”.

Eles não conseguem chegar a um acordo

Segundo ela, eles continuaram discutindo sobre nomes por mais algum tempo, mas sem chegar a um acordo. “Ele passou meia hora inventando nomes. Eu estava ficando cada vez mais irritada e disse a ele que ele estava me enrolando. Parei de responder quando ele disse, pela quarta vez ‘o que há de errado com Balthazar?’”.

Apesar dos problemas para escolher o nome do filho, ela conta que anteriormente não passaram por uma situação como essa para escolher o nome da filha.

“Ele escolheu o nome da nossa filha, e eu gostei depois de meses e meses de divergências porque ele insistia em nomes de antigas namoradas. Então sugeri que eu escolhesse o nome do nosso filho, mas ele rejeita todos os nomes da minha lista e se recusa a me deixar escolher”.

Rapidamente outros pais compartilharam situações semelhantes: “Meu companheiro queria chamar nosso filho de Loki. Eu me recusei totalmente!”.

“Embora você não goste desses nomes ou e suas abreviações, você pode tentar ir atrás de nomes neste estilo. Ele ficara cansado e uma hora irá aceitar”, afirmou outro usuário.

No entanto, algumas pessoas adoraram as ideias do home: “Eu amo o nome Balthazar! Não é um dos três Reis Magos?”.

“Conheci alguém na mesma situação. Ele acabou sendo autorizado a dar o nome do meio. É um nome maluco, mas pelo menos o primeiro nome é normal”, finalizou outro.