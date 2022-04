Mal-entendido sobre um anúncio de gravidez quase acaba em confusão

Um anúncio de gravidez fugiu completamente do controle depois que um pai entendeu errado a ideia de “surpresa” da companheira.

Em uma publicação realizada pelo The Mirror, a mulher conta como seu anúncio de gravidez quase terminou em confusão.

Ela realizou uma postagem no Reddit contando sua história inusitada onde explicou que recentemente descobriu estar esperando seu terceiro filho.

“Estava sentindo uma náusea constante e decidi fazer um teste de gravidez que tinha guardado no armário, me surpreendi ao descobrir que realmente estava esperando um novo bebê”, conta.

Ao invés de contar imediatamente para o marido, ela decidiu que seria interessante fazer uma surpresa para ele. “Como descobri no dia 2 de abril e ele faz aniversário no dia 25, eu resolvi esperar para contar em seu aniversário por pensar que esse era o melhor presente de aniversário”.

Sem pensar muito, ela jogou o teste na lixeira do banheiro e seguiu sua rotina habitual, no entanto ela se esqueceu de que é o marido quem retira o lixo e sua surpresa estava em sérios apuros.

Ele tirou conclusões precipitadas

Nas duas semanas seguintes ela conta que o marido não falou nada sobre o teste e ela acreditava que sua surpresa estava a salvo, até que durante uma ida ao supermercado ela foi surpreendida.

“Estávamos fazendo compras quando meu marido começou a chorar do nada e foi até o banheiro. Eu fiquei preocupada e liguei para ele, que me atendeu chorando e perguntou se o bebê que eu estava esperando era dele”.

“Consegui tranquilizá-lo e o tirei do banheiro, só aí consegui explicar a ele a minha ideia e pedi desculpas pela confusão. Eu o abracei e ele começou a rir, e ainda não parou. Antes de se desculpar por pensar coisas indevidas, ele me pediu para nunca mais fazer uma surpresa”, conta a mulher.

Para os usuários do Reddit, a conclusão do homem foi a óbvia: “Sério! ‘Por que ela ainda não me contou?’ Eu teria tirado a mesma conclusão”, escreveu um usuário da plataforma.

“Não espere um mês inteiro para contar que você está grávida”, sugeriu outro.