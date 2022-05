Avaliadora de pênis: Irmã de Kate Moss faz fortuna avaliando órgão sexual

Lottie Moss continua causando rebuliço nas redes sociais e no OnlyFans, onde a modelo e irmã mais nova de Kate Moss se oferece para “avaliar” fotos de pênis como parte de seus serviços na plataforma de conteúdo adulto, e ainda oferece um preço especial para os interessados na proposta.

Na tentativa de adicionar assinantes ao aplicativo, Moss reduziu na semana passada o valor de sua assinatura para 80 dólares mensais, cerca de 400 reais. Quem pagar esse valor terá acesso ao serviço VIP no OnlyFans.

“Oferta VIP!!!! É o último dia do mês, então estou fazendo algo que nunca faço. Hoje, junte-se ao meu VIP por $ 80 (normalmente $ 100) e eu lhe darei alguns nudes também. Você não vai se arrepender”, postou a modelo em sua conta na plataforma, junto com uma foto de lingerie.

A oferta não termina aí. Como parte do “pacote VIP”, Moss oferece “bate-papo gratuito ilimitado, conteúdo exclusivo e outros descontos, avaliação de pênis, solicitações especiais e muito mais”.

Lottie, de 24 anos, mudou-se recentemente para Los Angeles depois que sua carreira “atingiu o fundo do poço” por publicar conteúdo adulto, de acordo com o jornal britânico Daily Mail.

A modelo permite que as pessoas se inscrevam em sua conta gratuitamente, mas cobra mais por conteúdo mais explícito, incluindo cerca de 1.000 libras esterlinas, cerca de 6.200 reais, por um vídeo dela nua, de acordo com informações do Daily Mail.

Em algumas entrevistas, Lottie Moss disse que ganha cerca de 70 mil libras, aproximadamente 436 mil reais, por mês graças à plataforma online.

No entanto, sua carreira no mundo da moda parece ter acabado. De acordo com o Daily Mail, a agência Storm disse que a demitiu por seu conteúdo OnlyFans e pelo uso de drogas depois que ela admitiu usar cocaína.

Não é a primeira vez que a irmã mais nova de Kate Moss gera polêmica por suas publicações. No Metro World News já contamos quando a modelo revelou ter dormido com “centenas de pessoas”, incluindo várias mulheres.