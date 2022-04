Irmã mais nova de Kate Moss admite ter feito sexo a três: “Eu gostava de me divertir”

Todo mundo conhece a supermodelo Kate Moss, mas poucos sabem que ela tem uma irmã mais nova chamada Lottie. No entanto, isso pode mudar agora que a influenciadora criou uma conta OnlyFans onde ela conversa e compartilha conteúdo adulto com seus seguidores.

Apenas duas semanas depois de sair da reabilitação, Moss fez uma transmissão ao vivo em sua página OnlyFans na qual ela fumou maconha, exibiu seus brinquedos sexuais e exibiu seus seios para seus fãs, de acordo com o Pagesix.com.

“Estou tão bolada, não posso mentir para vocês”, disse a mulher de 24 anos na transmissão ao vivo. De acordo com Moss, o mês que ele passou na reabilitação diminuiu sua tolerância à maconha, então agora tem mais efeito sobre ele do que antes.

“Quero fumar mais, mas já estou tão bolada. Eu só preciso de quatro tragadas para ficar chapada. Eu estive fora por um tempo e não podia fumar porque você não pode usar drogas lá, mas agora estou feliz porque isso realmente me ajuda a relaxar e desestressar. Estou com muita ansiedade”, disse ela.

Na transmissão, Moss também discutiu sua vida sexual, dizendo que dormiu com “centenas” de pessoas, incluindo várias mulheres. Entre suas confissões, a mulher disse que sua “contagem de corpos” – uma forma de se referir ao número de pessoas com quem ela dormiu – “é muito maior do que deveria ser. Eu gostava de me divertir no passado”, disse ele.

“Eu costumava sair muito e me divertir muito com os homens, mas agora me acalmei”, disse a influenciadora, que disse ter feito um trio “incrível” no passado.

A transmissão acabou sendo muito proveitosa para a mulher, que conseguiu receber $ 200 mil dólares em pagamento de seus seguidores e vendeu a gravação por $ 35 dólares para quem perdeu a transmissão ao vivo.

“Se você perdeu minha live, não se preocupe! Aqui está uma hora minha fumando, exibindo alguns dos meus brinquedos sexuais favoritos e exibindo meus peitos. Vamos ficar chapados e ficar com tesão enquanto você assiste!, escreveu ele na descrição do vídeo que carregou em seu OnlyFans.

Kate Moss que disse estar “mortificada” por sua atitude nas redes sociais, uma fonte próxima a ela disse ao Post que não estava muito feliz com a situação.