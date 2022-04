Mulher abandona igreja, vira modelo do OnlyFans e diz que “salvou seu casamento”

Passar de orar todos os dias para a indústria pornográfica não parece uma mudança comum, mas é justamente o que fez uma mulher norte-americana, que deixou a Igreja Mórmon para se dedicar à plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.

Skyler, que não quis revelar seu sobrenome, deixou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em 2018 para seguir sua carreira nas mídias sociais. A mulher de 39 anos da Carolina do Norte tem mais de 168.000 seguidores no Instagram e quase 45.000 no Twitter, onde compartilha imagens provocativas, segundo o The New York Post.

Seu sucesso não impediu seus ex-companheiros de igreja e fiéis de julgá-la por seu novo emprego. “As outras mães me ignoram quando vou ver as crianças jogar softball e uma vez acabei chorando no cabeleireiro depois que a estilista disse que não concordava com o que eu faço”, disse a mãe de dois filhos à Jam Press, que também assegura que os outros membros da fé a “exilaram” por causa do que ela faz.

Skyler diz que quando ela entrou na igreja depois de conhecer seu marido mórmon, quando tinha 20 anos, ela encontrou um lugar muito acolhedor e tinha muitos amigos. Mas, depois de um tempo, ela e o marido se cansaram da “rigidez” da religião e das limitações que ela implicava. Esse estilo de vida também complicou o relacionamento deles.

“Nenhum vício era permitido. Não é permitido beber ou fumar. Só o açúcar era permitido. A quantidade de churrascos que comemos fez com que ambos engordássemos e isso teve um impacto em nosso casamento”, explica a mulher.

Depois de deixar a igreja há quatro anos, Skyler começou a se sentir mais à vontade para expressar seu lado sensual, e foi assim que ela começou a enviar conteúdo para o Instagram e depois para o OnlyFans a partir de março de 2020.

I woke up early and packed a Picnic lunch 🧺 What are you going to bring? Meet me at 2. pic.twitter.com/uAyC1bPKfi — SkylerXO (@XOXOSkyler1) March 1, 2022

Seu segredo não foi mantido por muito tempo, e a americana garante que as mães de algumas amigas de suas filhas lhe contaram que não concordavam com o que ela estava fazendo e atrapalhavam o relacionamento das meninas.

Ainda assim, Skyler não se arrepende da decisão que tomou e diz que salvou seu casamento.