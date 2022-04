Menina de 4 anos morre após avó obrigá-la a beber uísque

Uma menina de apenas 4 anos morreu nestas sexta-feira em Baton Rouge, no estado de Luisiana, EUA, após sua avó obrigá-la a beber uma garrafa de uísque, segundo informou a polícia local.

Os policiais foram acionados porque a criança desmaiou e não recobrou mais os sentidos, mas assim que os agentes chegaram notaram que ela já estava morta.

Durante os depoimentos, os policiais ficaram sabendo que a avó a obrigou a beber o uísque, enquanto a mãe assistia a tudo sem fazer nada.

O exame da autópsia revelou que China Record, de 4 anos, morreu de intoxicação aguda por ingestão de álcool. O laudo mostrou que ela tinha 0,680% de álcool no sangue, um nível considerado oito vezes mais alto do que o limite permitido para um adulto dirigir um carro, que é de 0,08%.

A avó, Roxanne Record, de 53 anos, e a mãe, Kadjah Record, de 29 anos, foram presas e vão responder à Justiça por assassinato em primeiro grau, segundo informou as autoridades policiais de Baton Rouge.

A defesa dos acusados não foi encontrada para comentar as acusações.

TEQUILA EM ESCOLA

Uma criança do jardim de infância de uma escola em Michigan levou uma bebida com tequila para a escola e a compartilhou com outras quatro colegas na semana passada, disseram funcionários da escola aos pais.

Um porta-voz da escola descreveu a bebida como “uma bebida alcoólica pré-misturada, parecida com ‘marguerita’.

A margarita é uma mistura de tequila com suco de limão, altamente alcoólica, e foi distribuída para as crianças na hora do recreio.

O aluno trouxe a bebida, que já é pré-misturada escondida na mochila. Muitos alunos beberam achando tratar-se de limonada e ficaram tontas.

Um dos funcionários da escola percebeu o que estava acontecendo e pegou a garrafa das mãos do aluno e rapidamente a escola acionou protocolo de emergência chamando médicos e as mães das crianças.