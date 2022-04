Vídeo mostra como sucuri desfila e fica cara a cara com fotógrafo em águas cristalinas

Mais uma vez registros de Bonito, no Mato Grosso do Sul, surpreendem quem se admira com a fauna e a natureza Brasileira.

Daniel de Granville, que é fotógrafo, biólogo e guia de expedições de passeios na região, voltou a compartilhar um registro cara a cara com uma das maiores cobras do mundo no Instagram.

O momento belo foi capturado em águas cristalinas durante um mergulho: “O desfile gracioso da sucuri diante das câmeras”, escreveu na rede social aos mostrar as imagens.

De acordo com a Fundação Jardim Zoológico de Brasília, a sucuri-verde é a maior cobra do Brasil e as maiores cobras do mundo em circunferência. Enquanto os machos atingem em média uma média de 3 metros de comprimento e fêmeas alçam facilmente 6 metros, s existem casos em que estas cobras chegaram aos 9 metros.

Quando entram em época de reprodução, os machos são atraídos pelas fêmeas por um feromônio e é possível ver grupos (de 2 a 12) enrolados em uma única fêmea, esperando a chance de conseguir acasalar.

Granville conseguiu também mostrar o momento curioso e íntimo em que os machos disputam uma femea e formam um “bolo” de sucuris.

“Por trás das câmeras: registrando em imagens o raro momento de um bolo de acasalamento de sucuris-verdes no Brasil!”, escreveu.

Ele explicou durante uma entrevista a aproximação com as cobras sempre é feita de forma segura para que o animal não se sinta ameaçado. Este respeito surte efeitos e nunca houve ataque durante as suas expedições com os turistas que desejam fotografar as sucuris.

“Em nenhuma outra parte do planeta é possível encontrá-las nadando em águas cristalinas como aqui. Na Amazônia, por exemplo, existem grandes sucuris também, mas os rios onde elas vivem são de águas naturalmente escuras e turvas, com pouca visibilidade”, disse ao jornal Midiamax,, evidenciado que a região de Bonito é especial para quem deseja conhecer as sucuris.

