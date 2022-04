Vídeo mostra cobra caninana nervosa dando bote; órgão sexual de biólogo quase é atingido

Conhecida como uma das cobras mais ágeis e rápidas do Brasil, a caninana não é peçonhenta – ou seja, não possui veneno –, mas pode assustar quando está nervosa, pois defere botes consecutivos para afugentar os predadores.

O biólogo Christian Raboch, que usa seu Instagram para mostrar a rotina do trabalho de resgate de fauna, viu de perto o modo de defesa da cobra e quase levou um bote na região da genitália.

A gravação compartilhada em seu perfil @biologo.christian mostra o momento em que a caninana é capturada com o auxilio de um bastão. Ela foi removida do jardim de uma casa em Jaraguá do Sul, Santa Catarina.

É possível ver que, assim que começa a ser manipulada, a cobra se move rapidamente e acaba abocanhando em cheio a camiseta do profissional. Ela foi devolvida em segurança para a natureza, mas deixou o profissional com uma mordida na mão.

Confira o momento que se tornou viral nas redes sociais:

Em outra ocasião, o biólogo já tinha quase sido atingido no rosto por uma bote de uma cobra cipó, que também é inofensiva, mas também pode assustar quando está na defensiva.

Tem que ter coragem!

A cobra caninana pode chegar a medir até 3 metros de comprimento e aparece frequentemente em áreas urbanas, pois é encontrada em todo o país.

Mesmo com o preto e amarelo se intercalando por seu corpo, a cobra caninana se camufla em meio a vegetação e é ágil em solo, água e árvores.

Ela não representa perigo algum ao humano, mas tem a fama de brava, pois pode levantar o corpo do chão, inflar o pescoço e começa a vibrar a cauda para intimidar o predador.

Com uma dieta variada, outras cobras, aves pequenas e roedores podem entrar na alimentação da caninana. Por isso, ela ajuda no controle de pragas.

Caninana (Spilotes pullatus) se alimentando de pintinho.

A caninana tem um modo de caça chamado "caça ativa", indo atrás da sua presa. Vejam também como a sua pele é elástica, voltando ao normal logo após se alimentar 🐍. pic.twitter.com/NSK03ldivh — Legião Escamada 🐍🦎🐊🐢 (@legiaoescamada) July 19, 2020

