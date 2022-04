Tatuador compartilha sua nova, e inusitada, forma de ‘tatuagem temporária’

Um tatuador acredita ter “encontrado o equilíbrio perfeito” entre uma tatuagem permanente e as conhecidas tatuagens temporárias. Segundo ele, o segredo está no local tatuado e não na técnica utilizada para gravar a arte em seu corpo.

Conforme a publicação realizada pelo The Sun, o tatuador Joel foi responsável por publicar sua “descoberta” por meio de um vídeo no TikTok.

Na gravação compartilhada pelo artista é possível ler a frase: “Tatuei minhas próprias unhas” junto com a revelação dos desenhos feitos por ele em cada uma das unhas de sua mão.

Segundo Joel, o maior benefício em tatuar essa parte do corpo é que as tatuagens saem conforme as unhas crescem, fazendo com que o desenho “permanente” se torne algo temporário, mas que ao mesmo tempo não tem a duração tão curta quanto outros tipos de tatuagem temporária disponíveis no mercado.

Ele garante que o desenho permanece somente na unha

Pouco tempo após revelar o resultado dos desenhos logo após sua realização, ele mostra como as tatuagens estão após um mês.

Na imagem é possível ver que os desenhos encontram-se mais distantes da cutícula, revelando sinais do crescimento das unhas. Apesar disso, os desenhos seguem sem grandes modificações.

Após a publicação realizada por Joel, o vídeo já foi visualizado mais de 200 mil vezes e conquistou diversas curtidas e comentários com muitas pessoas questionando o tatuador sobre os efeitos deste tipo de tatuagem.

Um dos temas mais abordados nos comentários foi a dor envolvida no procedimento, com muitos seguidores especulando que deve ser um local dolorido para se tatuar. Em resposta a eles, o tatuador garantiu que não sentiu qualquer tipo de dor durante a realização desse procedimento.

Outra pessoa questionou se a agulha atravessa as unhas e interfere na pele por baixo delas: “Não, nada disso, só fica na unha”, afirmou o artista.

Ele ainda revelou que costumava realizar esse tipo de tatuagem sem si mesmo durante seu período de aprendiz: “Eu costumava fazer muito esse tipo de tatuagem em mim mesmo durante meu tempo de aprendizado. Tinha esquecido completamente até um dia desses”.