Mulher afirma que a irmã escolheu um ‘nome vegano’ para o filho

Uma mãe começou a se questionar sobre a escolha feita para o nome de seu bebê depois que sua irmã comentou que o nome proposto por ela era “um nome de bebê vegano”.

Sem saber o que isso significa exatamente, a mulher buscou ajuda dos usuários do Reddit para esclarecer suas dúvidas, afirma o The Mirror.

Na publicação feita pela mulher, grávida de 37 semanas, ela conta que não pretende confirmar o nome do filho até seu nascimento.

“Minha família veio jantar ontem e o assunto da noite terminou em nomes de bebês. Enquanto conversávamos minha irmã começou a me interrogar sobre o nome escolhido e me pediu pistas sobre minha escolha ou então que eu dissesse algo próximo ao nome desejado”, conta a mulher.

“Em determinado momento, ela se cansou e disse: ‘aff, aposto que vai ser algum tipo de nome vegano’”, explica a mãe.

‘Nome de bebê vegano’

Segundo a mulher, o comentário feito por sua irmã foi um tanto quanto estranho e a deixou repleta de dúvidas uma vez que nunca ouviu alguém se referir a um nome de bebê utilizando o termo “vegano”.

Após questionar os usuários do Reddit, ela se deparou com uma lista de nomes ligados à alimentação natural e a natureza em si. Entre as sugestões mais populares está o nome “Lentil”, que pode ser traduzido com “lentilha”.

“Estava conversando com meu namorado e disse a ele que nunca fui fã do nome Yentl porque me faz lembrar de lentilha, e até acho que Lentil soa melhor ao ser pronunciado”, comentou uma usuária.

“Quando eu engravidei costumava chamar meu bebê de Len, por ser do tamanho de uma lentilha. Em determinado momento realmente considerei dar esse nome ao meu filho, mas mudei de ideia”, relata outra pessoa.

Por sua vez, um usuário que afirma ser vegetariano palpitou: “Sou vegetariano e minha principal escolha para o nome do meu filho era River. Não foi o nome escolhido no final, mas ainda assim é engraçado pensar nessa terminologia”.

Rapidamente outra pessoa respondeu: “Meu filho se chama River e eu sou vegano. Esse é um dos nomes mais recomendados no meu grupo de pais veganos. Acho que alguns estereótipos realmente acabam se encaixando”.