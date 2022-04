Pai quer dar aos filhos gêmeos nomes baseados no jogo Minecraft

Uma mulher está se vendo em uma situação complicada no que diz respeito a escolha dos nomes de seus filhos gêmeos. Enquanto ela esperara nomes mais tradicionais, seu marido deseja nomear os filhos em homenagem ao jogo Minecraft.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher foi até o Reddit contar sua história e pedir ajuda aos demais usuários da plataforma.

A mulher e seu marido, ambos de 34 anos, estão esperando por gêmeos. Como um grande fã do jogo Minecraft o homem sugeriu nomear os filhos como Notch e Jeb, em homenagem aos criadores do jogo, mas a sua companheira não tem a mesma opinião.

Segundo ela o marido espera passar para os filhos sua paixão por Minecraft e quer garantir que eles tenham o gosto pelo jogo registrado em seus nomes. Para a mãe, os nomes incomuns poderão torná-los alvo de bullying na escola.

“Disse ao meu marido que quero dar nomes regulares aos nossos filhos e não algo relacionado a Minecraft porque eles não são objetos”, afirma a mãe.

Eles não conseguiram chegar a um acordo

Apesar da opinião forte da esposa, o homem segue determinado a dar o nome dos filhos em homenagem aos criadores do jogo.

“Cheguei a dizer a ele que prefiro me divorciar do que nomear os nossos filhos com o nome dos criadores do Minecraft! Ele ficou bravo, levantou a voz e eu comecei a chorar. Poucas horas depois eu o chamei para conversar e ele afirmou que vai nomear os filhos como Notch e Jeb”, conta a mulher.

Diante da situação, os usuários do Reddit buscaram alternativas para ajudar a mulher: “Procure nomes que você gosta e faça a sugestão, mas seja firme e diga a ele que Notch e Jeb não são uma opção e que você não os aceitará”, sugeriu uma pessoa.

“Ele é o pai e tem uma opinião, mas ele tem que entender que você é a mãe e também tem sua opinião. Isso é diferente de afirmar que esses serão os nomes mesmo com você dizendo que não. Fique atenta, esse é um sinal de alerta para seu relacionamento”, finalizou outro comentário.