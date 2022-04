VÍDEO: Pai grava filha brincando com espírito enquanto dorme

Um homem viveu um momento de terror que encontrou sua filha sonâmbula no meio da noite e acompanhada pelo que parecia ser um fantasma. O momento foi capturado em vídeo e enviado para o TikTok, onde viralizou nesta rede social

De acordo com o site Colombia.com, o pai acordou por volta das 3h da manhã quando ouviu risos que “estavam cada vez mais altos” e decidiu descer para o quarto de onde vinham os barulhos.

Esse é o momento em que começa a gravação, em que o homem é visto descendo lentamente algumas escadas e virando uma esquina para entrar na sala. Vozes e risadas altas são ouvidas em todos os momentos.

Na sala, é possível ver uma menininha, de pijama branco e braços muito pálidos que brincam com os cabelos da menininha, mas quando o pai se aproxima do local de onde saem os braços, apenas uma boneca pode ser vista! Desesperado, o homem tenta acordar a garota e o clipe termina.

O vídeo rapidamente se tornou viral, com vários comentários de pessoas tentando dar sua opinião sobre o que aconteceu. Alguns garantiram que o que aconteceu é que a boneca vista no final do clipe “ganhou vida” e que esses são os braços vistos nas imagens.

Enquanto outros, mais céticos, dizem que tudo não passa de uma farsa para “ganhar seguidores” nas redes sociais e é por isso que apenas um pequeno clipe foi compartilhado onde você não vê o que acontece a seguir.

Esses comentaristas estão certos em algo: esses tipos de vídeos paranormais sempre geram muita atenção no TikTok e em outras redes, existem até contas especializadas em compartilhar apenas esse tipo de conteúdo.

Alguns especialistas revisaram o vídeo e certificaram que foi gravado em algum lugar do México, mas não se sabe se é uma montagem.