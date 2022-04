O ex-namorado a proibiu de ir ao casamento da melhor amiga; entenda o motivo

Uma mulher ficou completamente espantada quando descobriu o real motivo pelo qual foi proibida de ir ao casamento da sua melhor amiga. Seu ex-namorado, que também é irmão de sua melhor amiga, acreditou que a namorada ficará com ciúmes caso a veja na celebração.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher procurou o Reddit para desabafar sobre sua situação e contar os motivos que a levaram ser banida do casamento de sua melhor amiga.

De forma anônima ela conta que esperava participar do casamento de sua melhor amiga, mas então recebeu um aviso de que não só não estaria entre as madrinhas, como também não teria permissão de participar da celebração pois a noiva estava preocupada com seu irmão, ex-namorado da mulher.

“Sou muito amiga da irmã do meu ex. Ela vai se casar em dezembro e como somos amigas eu acreditei que seria uma de suas madrinhas ou ao menos uma das convidadas da celebração. Estava animada para ajudá-la a planejar tudo”, conta.

“Quando ela mandou o ‘save the date’ eu respondi perguntando quando iríamos às compras e ela me ligou por vídeo na mesma hora”.

Ela se decepcionou ao saber dos motivos

Segundo relato da jovem, quando a amiga ligou para conversar sobre a situação, ela rapidamente percebeu que algo estava errado.

“Ela me disse que estava animada com o casamento, mas que eu não seria uma madrinha ou sequer convidada para a celebração”.

Quando questionada sobre os motivos, a noiva explicou: “Ela disse que a nova namorada de seu irmão será uma das madrinhas e que seu irmão se sente desconfortável com a minha presença. Desta forma não fui convidada pra que isso seja uma experiência agradável para o novo casal”.

“Tentei ser compreensiva, mas falei a ela que achava isso ridículo porque não era uma decisão dela, mas sim de seu irmão. Por sua vez, ela disse que sou idiota por pensar que sequer seria convidada e ainda mais por julgar suas escolhas”, finalizou a mulher.

Para os usuários do Reddit, a noiva tem total razão de aceitar o pedido do irmão e banir a amiga do casamento. “Não acho estranho ela colocar o irmão acima de uma amiga. Você nunca deve presumir que será convidada para alguma coisa, isso deixa todos em uma saia justa”.