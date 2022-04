Costureira altera vestido sem autorização e deixa a noiva desesperada

Uma noiva ficou arrasada e irritada ao descobrir que a costureira responsável pelos ajustes em seu vestido decidiu alterar o modelo da peça sem pedir sua autorização. Seu relato, publicado no TikTok, viralizou rapidamente.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a mulher, identificada como Niki Weinstock, compartilhou em seu TikTok o momento em que descobriu que seu “vestido de noiva dos sonhos” foi alterado sem sua autorização.

No vídeo é possível ver a imagem de um vestido mal ajustado e que não tinha qualquer semelhança com o vestido originalmente pedido por ela.

Em uma publicação seguinte, a noiva enumera um por um os fatores que a fizeram ficar arrasada ao ver o vestido, entre eles o fato de que a costureira cortou a cauda do vestido sem sequer pedir a autorização da noiva.

Ela ficou desesperada ao ver o vestido

Em seu relato a noiva explica: “O que eu queria era adicionar mangas, mas não consegui fazer isso com o designer oficial do vestido porque minha mãe fez a compra em uma venda de amostras fora do país, então não foi possível realizar qualquer alteração”.

“Por conta disso, o designer me deu o material necessário para fazer as alterações que eu queria no modelo. Como não tinha um ombro demarcado, a costureira disse que seria capaz de criar uma manga transparente para mim e que criaria a ilusão de um ombro com algumas rendas”, conta a noiva.

No entanto, ao comparecer para a prova do vestido, ela se surpreendeu ao ver que as mangas eram na verdade grandes de bufantes. O completo oposto do desejado.

Leia também: Noiva exige que o noivo use lentes de contato para esconder condição genética

Segundo ela, a costureira foi indicação de diversas pessoas de sua cidade natal, e por isso ela sentiu confiança no trabalho da mulher, no entanto, ao reclamar do serviços ela foi ameaçada. “Ela ameaçou me processar se eu não pagasse os 300 dólares pelo ‘trabalho que ela fez’, mesmo não sendo o que eu queria”.

Diversas pessoas comentaram a publicação da mulher sendo que muitos a defenderam: “Ela não tem que exigir! Ela não usou o tecido que você disponibilizou, ela te enganou e isso é o que uma costureira não deve fazer!”.

“Parabéns por conseguir ficar firme até chegar em casa. Não costumo chorar com frequência, mas neste caso estaria chorando desde o primeiro instante”, comentou outra.