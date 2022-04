Noiva exige que o noivo use lentes de contato para esconder condição genética

Uma noiva está sendo criticada após exigir que o noivo utilize lentes de contato durante o casamento para esconder uma rara condição genética. Segundo ela, o homem possui heterocromia e seria necessário “utilizar lentes para que as cores dos olhos dele combinem”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher foi até o Reddit para questionar os demais usuários sobre a validade de sua solicitação.

De forma anônima ela conta que abordou o noivo para falar sobre a possibilidade de ele utilizar lentes de contato para unificar a cor de seus olhos no dia do casamento.

O homem possui uma rara condição genética conhecida como heterocromia, que faz com que seus olhos sejam de cores diferentes.

Na publicação, a noiva fala que gostaria que seu parceiro utilizasse as lentes para sair nas fotos com os olhos iguais ao invés de com um olho azul e outro castanho. No entanto, seu pedido está fora de cogitação.

O homem ficou revoltado com o pedido da noiva

Em seu relato ela explica: “Meu noivo e eu planejamos nosso casamento para o próximo verão. Ele tem heterocromia e eu não tenho problemas com isso, mas pensei que seria bom se ele usasse lentes de contato para a cor de seus olhos ficarem uniformes nas fotos do nosso casamento”.

“Não achei que ele se importaria com isso, mas ele ficou extremamente irritado. Ele disse que achava que eu não me importava com a cor dos olhos dele e eu disse que não me importo, mas que seria legal se ele pudesse combinar as cores dos olhos dele com as dos meus olhos nas fotos”, explica a mulher.

Rapidamente os usuários do Reddit comentaram na postagem e disseram que a noiva está sendo completamente irracional ao fazer este pedido.

“Você diz não se importar com isso, mas está preocupada que isso apareça nas fotos do casamento? Se não pode ser feliz ao lado dele como ele é, então você não merece estar ao lado dele”, comentou um usuário.

“Você está pedindo a ele para mudar uma parte dele para ‘te dar fotos perfeitas’ em seu casamento”, comentou outro.