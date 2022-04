Noiva apaga tatuagens da madrinha nas fotos do casamento e a deixa furiosa

Uma noiva decidiu que apagar as tatuagens de uma de suas madrinhas seria a melhor forma de deixar a aparência da mulher combinando com a “estética de seu casamento”, no entanto, a decisão dela de alterar as fotos no photoshop deixou a amiga completamente enfurecida.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, em uma publicação feita no Reddit a mulher conta que ela e seu marido se conheceram graças aos estudos dos dois focados na história do período regencial.

Por este motivo os dois, que trabalham como historiadores, decidiram que seu casamento seria inspirado neste período da história e teria uma estética similar a apresentada na série Bridgerton. A inspiração estaria presente em todos os detalhes, incluindo as roupas das madrinhas.

No caso da noiva, uma de suas amigas de infância, Jessica, foi convidada a desempenhar este papel, mas suas tatuagens que cobrem as mãos, braços, colo e pescoço “destoavam” da estética esperada pela mulher.

Com isso, ela questionou a amiga sobre como ela se sentiria confortável para esconder as tatuagens no dia e ouviu que, embora o tema fosse importante, ela não estava disposta a cobrir suas tatuagens para se encaixar na estética da celebração.

A noiva se incomodou com as fotos do casamento

Mesmo um pouco nervosa com a postura de sua amiga, a noiva acabou concordando em deixar as tatuagens aparecerem e ficou despreocupada pois as madrinhas usariam luvas longas, o que cobriria as tatuagens das mãos e braços.

No entanto, a noiva se surpreendeu quando sua amiga apareceu usando luvas curtas ao invés das luvas longas esperadas pela noiva e um decote diferente no vestido que foi feito de última hora.

“Eu não estava esperando por isso, fiquei meio perdida, mas parei de me importar porque estava ocupada tendo o melhor dia da minha vida”.

“Por mais que o casamento tenha acontecido algumas semanas atrás, quando recebi as primeiras fotos do casamento percebi que as imagens em que Jéssica aparecia acabaram sendo chocantes e destoando das demais por conta de suas tatuagens”, explica.

Buscando adequar as fotos ao desejo que tinha para as memórias de seu casamento, a noiva pediu ao fotógrafo que as editasse para dar uma aparência de “retrato histórico”.

“Em particular, queria emoldurar uma foto em que aparecemos eu, meu marido, nossas famílias, madrinha e padrinho. No entanto o olhar das pessoas iria direto para as tatuagens dela e não para eu e meu marido. Queria de verdade que parecesse um retrato desenhado em 1810 e pedi ao fotógrafo para remover as tatuagens durante a edição”, conta a mulher.

Após receber a foto editada, ela se preparou para mostrar o retrato à amiga já ciente de que ela ficaria irritada. “Ela ficou muito brava e me chamou de narcisista, depois foi embora e me deixou pensando se realmente fui egoísta”.

Leia também: Ela decidiu repensar o casamento após descobrir uma estranha tradição familiar

Antes de pedir a opinião dos demais, ela afirma que não tem nada contra as tatuagens da amiga e que acha os desenhos “lindos e únicos”, mas que não se encaixavam com o que ela queria para o retrato em específico.

Para os usuários do Reddit, a noiva não estava completamente errada já que a madrinha decidiu mudar as luvas e o decote sem comunicá-la primeiro.

“Se ela não estava disposta a seguir o código de vestimenta não deveria ter aceitado participar”, comentou um usuário.

“Se ela não respeitou os seus desejos, então você tem total direito de modificar todas as fotos para encaixar os registros conforme o que vocês desejaram para o casamento”, finalizou outro.