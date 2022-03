‘Bridgerton’: Lugares onde foi gravada a série para visitar na Inglaterra

Os fãs já estão em contagem regressiva para a segunda temporada de ‘Bridgerton’, que estreia dia 25 de março na Netflix. Cheia de romances, vestidos deslumbrantes e bailes glamourosos, desde a sua estreia, em dezembro de 2020, a série certamente divertiu a muitos com a sua trama e encantou ainda mais com os belos locais de filmagem.

Entre grandes casas de campo, belos parques e mansões luxuosas, segue aqui uma coletânea de 10 lugares que serviram de locação para a série e que são possíveis de visitar na Inglaterra.

Ranger’s House, Londres

A casa dos Bridgertons fica em Greenwich, a sudeste de Londres. Por volta de 1813, a época em que ‘Bridgerton’ se passa, a irmã do rei George III, a princesa Augusta, residia na vila. A mansão encantadora é hoje administrada pela English Heritage e guarda uma coleção de arte de classe mundial, com esculturas medievais, joias e tapeçarias francesas.

Badminton House

Esta residência foi escolhida para as cenas ambientadas na casa do duque de Hastings (Regé-Jean Page). Os produtores da série gravaram no salão principal e no terreno do Castelo de Clyvedon. A casa data do século XVII e os jardins recebem excursões privadas em grupo. As visitas são conduzidas por guias que contam sobre a arquitetura, pinturas, artefatos, assim como contos históricos de seus moradores.

Museu Holburne

Este lugar foi escolhido para ser a propriedade de Lady Danbury. Fica em Bath e é conhecido por suas fontes termais naturais e pela arquitetura georgiana do século XVIII. O requintado edifício com pilares funciona agora como o Museu Holburne, fundado por Sir Thomas William Holburne. A coleção é aberta ao público e inclui mais de 10.000 objetos em porcelana e prata, além de retratos em miniatura, livros, moedas romanas e joias da família Holburne, todos reunidos ao longo dos últimos 200 anos.

Castelo Howard

Na série, Simon e Daphne, após o casamento, se mudam para Castelo de Clyvedon. Mas a fachada, o hall de entrada e os terrenos da propriedade foram gravados no Castle Howard, que fica no condado de Yorkshire. A casa, em estilo barroco, caracteriza-se pela simetria dos lados, além da cúpula central e levou mais de 100 anos para ser concluída. Os parques próximos são igualmente belos, com templos, lagos, fontes e os visitantes podem fazer passeios guiados pela floresta.

Wilton House

Os fãs de ‘Bridgerton’ mais atentos notaram os detalhes da sala do trono da rainha, onde as donzelas se apresentam a Sua Majestade. Estas cenas foram gravadas em Wilton House, a mesma locação da cena onde Emma Corrin interpreta Lady Di dançando na quarta temporada de ‘The Crown’.

A mansão é a sede do Condado de Pembroke há mais de 400 anos e também foi usada como fachada para a residência do duque de Hastings. Um terço da casa ainda é ambiente privado, mas o restante dos imponentes cômodos costuma ser aberto ao público, tornando o local ideal para um turismo cultural.