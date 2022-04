Mulher é chamada de egoísta por se recusar a amamentar o sobrinho

Uma mulher está sendo duramente criticada pela própria cunhada, por se recusar a amamentar seu sobrinho ‘direto da fonte’.

a mulher procurou o Reddit para contar sobre sua situação e pedir auxílio dos demais usuários.

Ela explica que descobriu recentemente que está produzindo mais leite materno do que seu filho precisa e, por tal motivo, decidiu oferecer a produção excedente para sua cunhada, que ainda não está produzindo leite para amamentar seu bebê.

Segundo relato da mulher, a cunhada está tendo dificuldades em alimentar o filho com as fórmulas necessárias pois a criança “cospe” qualquer fórmula ofertada por ela.

Por conta da situação, ela se ofereceu para tirar um pouco do leite extra e levar até sua cunhada na tentativa de alimentar o bebê com leite materno. No entanto, ao levar o leite extra para sua cunhada ela foi surpreendida pela reação da mulher, que esperava que o filho pudesse “beber o leite direto da fonte”.

Ela recusou a oferta pois queria que o filho “bebesse o leite direto da fonte”

Em sua publicação, a mãe explica que atualmente produz quase do dobro do leite necessário para alimentar o filho, precisando sugar e armazenar a quantidade excedente para evitar desconfortos e problemas nas mamas.

“Eu me ofereci para dar um pouco do leite excedente para meu sobrinho, e minha cunhada concordou alegremente com isso já que não queremos que o bebê fique com fome. Fui até a casa dela para deixar o leite mas ela se recusou a pegar insistindo que queria que o bebê ‘beba leite da fonte’ pois isso seria o melhor para ele”.

“Embora amamentar seja realmente a melhor opção, não me sinto confortável em amamentar um bebê que não é meu. Disse a ela que ficaria feliz em dar o leite congelado ou recém coletado, mas que não iria amamentar o filho dela. Ela então me acusou de egoísta e disse que eu não estava tentando ajudá-la”, finaliza a mulher.

Rapidamente, os usuários do Reddit saíram em sua defesa, “Sua oferta foi mais do que generosa e ela ainda reclama por você não se tornar ama de leite de seu sobrinho? Isso é inaceitável!”.

Outros usuários pediram a ela que aguarde e que tente entender que a reação da cunhada pode ter sido provocada pela própria situação em que ela se encontra.