Homem proíbe esposa de amamentar em público

Uma mulher ficou completamente revoltada depois de ser proibida de amamentar a filha em público. Segundo ela, a proibição partiu de seu marido que diz sentir-se “desconfortável” ao ver a mulher amamentar a criança em público.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher procurou o Reddit para desabafar com outros usuários e pedir auxilio para lidar com a situação.

De forma anônima, ela conta que além de precisar lidar com uma série de julgamentos por parte de desconhecidos, também está precisando lidar com julgamentos por parte de seu marido, que é totalmente contra a amamentação em público.

Ela conta que durante uma visita à casa de seus sogros precisou amamentar a filha depois que uma de suas mamas inchou devido ao acúmulo de leite. Concentrada em ajudar a filha a não perder a pegada, ela se sentou no sofá da sala e colocou uma cobertura em seu ombro, omitindo parcialmente a visão de seu seio.

“Eu coloquei uma cobertura, mas minha filha a tirou porque ela é um bebê”. Embora estivesse sentada em um local onde ninguém conseguia vê-la, a mulher continuou amamentando a filha na sala de estar de seus sogros, mas rapidamente foi interrompida pelo marido.

Ele a proibiu de amamentar em público

Segundo relato da mulher, o marido não ficou satisfeito ao vê-la amamentando a filha do casal na casa de seus pais. “Ele veio até mim com um brownie e me disse que eu precisava me cobrir porque havia crianças no local”.

Chateada com a situação, a mulher pediu ao marido que a deixasse em paz e se preparou para lidar com a situação quando chegasse em casa.

Em seu relato, ela conta que ao chegar em casa, o marido afirmou que se sente desconfortável quando a mulher amamenta em público, ao que ela respondeu que ele “enlouqueceu” diante da situação.

“Além de não me apoiar quando eu sou a única pessoa na relação que amamenta, ele ainda me puxa para baixo? Estou chateada! Acho isso imprudente e egoísta”, afirma a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela está certa em sentir-se desta forma. “Seu marido não está sendo solidário ou legal. Eu começaria a jogar um cobertor na cabeça dele toda vez que ele for comer e justificaria dizendo que ele a está envergonhando”, disse um usuário.