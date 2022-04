Moça é elogiada por não ceder assento no ônibus à mulher grávida; entenda

Nesta segunda-feira (4), uma mulher anônima foi apoiada após postar em fórum famoso da internet que se recusou a ceder lugar no ônibus para uma grávida, por conta de uma deficiência pessoal. Informações são do portal Newsweek.

No Reddit, portal na internet onde caso foi relatado, a mulher anônima recebeu quase 9.000 votos positivos e 1.300 comentários, muitos de pessoas com deficiência que já enfrentaram situações similares em transportes públicos.

Na postagem, a mulher de 18 anos contou que sofreu um acidente há alguns meses quando um carro em alta velocidade a atingiu enquanto atravessava a rua.

O joelho e perna direita da jovem sofreram a maior parte do impacto e deixou um osso quebrado em sua perna, segundo ela relata.

Veja mais: Homem é filmado se masturbando por câmera do Google Maps em vila pacata

Ela contou que, contanto que não ande por um bom tempo, sua perna está bem, mas ainda sofre com dores nos joelhos e utiliza uma bengala para se locomover. De acordo com a moça, nesta segunda-feira (4), ela entrou no ônibus e se sentou, mencionando a dor que sentia no joelho.

Momento em que tudo aconteceu

Uma mulher grávida entrou no ônibus posteriormente e procurou um assento vazio, mas não encontrou.

“Eu era uma das pessoas mais jovens (provavelmente não a mais jovem) no ônibus e, portanto, ela decidiu que eu era o candidato perfeito para desistir do meu lugar”, dizia o post. “Então ela se aproximou e basicamente me disse que eu tinha que me levantar para que ela pudesse se sentar. Ela não me perguntou, ela me disse.”

A jovem contou que tentou explicar em voz baixa e sem querer chamar atenção, explicando ter uma lesão no joelho e que é difícil para ela manter o equilíbrio em pé no ônibus.

Então, a mulher grávida teria começado a gritar com ela, dizendo que não acreditava em suas “desculpas”.

A jovem, então, levantou o vestido para mostrar à mulher as cicatrizes em seu joelho.

“Admito que minhas cicatrizes não parecem exatamente bonitas ou estão bem curadas ou algo assim, mas não tinha interesse em continuar essa discussão”, dizia o post.

Ela disse que a mulher não respondeu e continuou “emburrada” antes de finalmente pedir a outra pessoa que cedesse seu assento.

“Eu pensei que era isso, mas de repente uma pessoa sentada atrás de mim achou necessário pesar sobre a situação dizendo que eu estava fora da linha ao mostrar a ela minhas cicatrizes e que eu envergonhei a mulher e que eu poderia facilmente ter ficado de pé e apenas aguentar o resto da minha rota”, dizia o post.

Apoio na rede social

Cerca de 1.500 usuários comentaram o post da mulher, muitos a elogiando por se defender da situação.

“Você estava legitimamente incapacitada e precisava de um assento”, comentou um usuário. “Se a pessoa por trás apoiava tanto a necessidade da mulher grávida de se sentar, deveria ter oferecido seu assento em vez de tentar intimidá-lo a fazê-lo”.

“Além disso, ceder assentos para mulheres grávidas é uma cortesia voluntária, não algo que uma mulher grávida simplesmente exige de quem ela escolher”, acrescentou outro usuário.