Homem é filmado se masturbando por câmera do Google Maps em vila pacata

Homem é flagrado em ato sexual solo por câmeras do Google Maps na Inglaterra. (Reprodução/Redes Sociais)

Imagine só: De repente, em um dia comum, você decide realizar um ato sexual solo em sua própria casa. Isso tudo acontece dentro de sua privacidade e ninguém está vendo. Mas você deixa passar apenas um mísero detalhe: a janela está aberta.

Tudo bem, você deu uma bola fora! Mas vida que segue. Ainda assim, ninguém viu a cena, então não há problemas, certo? Porém, você deixou escapar outro detalhe: E se por acidente, você foi filmado e seu ato foi disponibilizado para toda a internet assistir, não-intencionalmente? Muito específico, não é? Quase impossível de acontecer.

Entretanto, quase impossível ainda não é 100%. E dentro da porcentagem mínima, um jovem desafortunado caiu exatamente nessa descrição. Pior ainda, tornou-se viral na internet, tendo momento privado compartilhado no Google Maps.

O vídeo viral mostra o rapaz deitado com seus genitais na mão à vista da janela enquanto a van do Google Maps passava em Bradworthy, Devon, na Inglaterra.

Poxa, que azar, hein! Se sua janela estivesse fechada, nada disso teria acontecido.

Assista ao flagra clicando AQUI.

Repercussão nas redes sociais

Não se tem certeza de que o protagonista do flagra já está ciente de seu vazamento involuntário nas ruas do ‘street view’, mas já é de se imaginar que ao tomar conhecimento, ele não vai se identificar (Ou vai? Não podemos afirmar). Porém não há possibilidade de negar que chega a ser constrangedor saber que as pessoas estão assistindo um momento íntimo seu que não deveria ir ao ar.

Na postagem que conta com mais de 24 mil curtidas e 634 mil visualizações no Twitter, os comentários estão encharcados de memes sobre outras capturas sexuais realizadas involuntariamente pelas câmeras do Google Maps.

Sejam de pessoas sozinhas, nuas ou acompanhadas, os registros de cenas sexuais estão aí. E tome muito cuidado quando estiver fazendo algo privado, pois nunca se sabe quando a câmera do Google Maps irá passar pela sua rua.