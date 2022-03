OnlyFans: Mulher diz estar “completamente feliz” criando conteúdo adulto

Ela deixou o que para muitos parecia um emprego ideal, mas onde não estava feliz, para se dedicar aos seus seguidores OnlyFans. Agora sua popularidade disparou, e com ela os números em sua conta bancária.

Com apenas 18 anos, Renee Gracie estreou na Porsche Carrera Cup e em 2015 subiu para a categoria Dunlop Series Supercars, tornando-se a primeira mulher a participar de competições de automobilismo com veículos V8. No entanto, o jovem australiana logo percebeu que a indústria automobilística não era o que parecia.

“O automobilismo é difícil, lutei durante anos para arrecadar dinheiro e obter resultados. É difícil ter um desempenho quando você não está arrecadando dinheiro suficiente para uma vaga no time principal”, explicou Renee, em declarações publicadas no site Mag, do jornal peruano El Comercio.

Não obtendo os ganhos ou resultados que esperava e frustrada por trabalhar em um ambiente exclusivamente masculino, a mulher parou de correr e começou a trabalhar em uma concessionária de carros. Em 2019, a australiana entrou no serviço de entretenimento adulto pago OnlyFans e não olhou para trás desde então.

“Eu amo OnlyFans, o conceito e como isso mudou minha vida. Não por causa do meu sucesso no OnlyFans. Mas estou feliz, saudável e todos os dias escolho me cercar de pessoas que me apoiam e não me desanimam por causa do meu peso, aparência ou resultados naquele fim de semana”, disse Gracie.

A ex-pilota confessou ao jornal The Sun que recebe cerca de 15 mil dólares por semana graças aos seus assinantes OnlyFans. Seus ganhos lhe permitiram não apenas comprar uma grande casa, mas também vários carros de luxo e uma enorme piscina que ele está construindo agora.

“O que eu faço é legal, pago impostos, não prejudico ninguém. O que eu faço pelo trabalho é feito por todos os adultos. Eu simplesmente escolho compartilhá-lo e ganhar dinheiro com isso. Isso não me torna muito diferente de qualquer outra garota da minha idade”, disse Gracie, que se diz “completamente feliz” com sua nova vida longe das pistas.