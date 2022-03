Mulher é detida em aeroporto após reclamar de uma cobrança por excesso de bagagem

Uma mulher foi algemada e arrastada pelo aeroporto de Santa Marta, Colômbia, após reclamar com a companhia aérea a respeito de uma cobrança abusiva de excesso de bagagem. Os registros do acontecimento rapidamente viralizaram na internet.

Conforme as informações divulgadas pelo Meganoticias, Yesenia Bedoya, que é uma candidata ao Senado Colombiano, foi algemada por seguranças do aeroporto após fazer reclamações no balcão da companhia aérea.

Pasado esto entonces la aerolínea lo que hace es llamar a la policía y pasar al abuso de la fuerza, maltratar físicamente a una mujer entre cuatro personas y no respetar sus derechos fundamentales con el agravante que estamos en un proceso democrático donde somos actores ⬇️ pic.twitter.com/ZaTCN4y53S — Marce (@Marce1984_) March 4, 2022

A ação dos seguranças foi registrada em um vídeo que viralizou nas redes sociais e provocou comoção entre as pessoas devido a forma com que a mulher foi tratada. Nas imagens é possível ver o momento em que a mulher é arrastada por quatro policiais enquanto tentam levá-la sob custódia.

Segundo relato feito por Yesenia, tudo aconteceu enquanto ela viajava de Santa Marta para Medellín. Durante o voo de ida ela não teve problemas com suas bagagens, mas no voo de volta queria cobrar um valor extra por uma pequena bolsa.

A quién le interese... Y al que sólo viene acá por chisme y a joder también.



Abro hilo ⬇️



Todo esto colocado en el contexto de una protesta pacífica ante la aerolínea por pasar por encima de los derechos de los usuarios y que ellos a lo que responden es que así ⬇️ pic.twitter.com/ism6Pex1s9 — Marce (@Marce1984_) March 4, 2022

Ela se recusou a pagar o valor extra

Em uma denúncia feita por meio de seu Twitter, Yesenia conta que a companhia aérea queria cobrar um valor de 150.000 pesos (aproximadamente R$200) pelo transporte de uma bolsa considerada como “bagagem” extra.

Como já havia realizado a viagem de ida em posse da mesma bolsa, a mulher protestou e se recusou a pagar o valor considerado abusivo.

“Eu protestei... Eles me mandaram para a polícia e agora estou com uma lesão em meu braço”, explica a mulher ao compartilhar sua história.

Segundo seu relato, a companhia aérea somente reconheceu que havia errado na cobrança depois que ela tornou pública a abordagem abusiva. Por tal motivo, ela foi alocada em outro voo com destino à Medellín com as mesmas condições de embarque referentes a sua bagagem.

“Me tiraram da sala e me arrastaram como um animal. Fiquei detida no aeroporto até a companhia aérea reconhecer o erro e me embarcar em outro voo sem qualquer cobrança extra”.

Sua denúncia gerou um grande debate nas redes sociais e tornou público um suposto esquema abusivo para cobrança de bagagens.