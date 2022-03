Idosa recebe multa exorbitante após ser vista alimentando patos

Uma idosa de 73 anos foi multada após ser flagrada alimentando patos no rio Darent, próximo a região de Kent, no Reino Unido. Sylvie Ludlow precisou desembolsar a quantia de 75 libras, aproximadamente R$600, e afirma ter se sentido uma criminosa.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, Sylvie afirma que alimenta os pássaros toda semana enquanto caminha ao lado do rio durante o trajeto de volta para casa após sair do mercado.

No entanto, recentemente a idosa foi flagrada alimentando os animais e em pouco tempo recebeu uma multa em sua caixa de correios por “descartar comida no chão e não recolher”.

Para a idosa, a situação foi completamente chocante e injusta, a deixando com um sentimento de ser uma criminosa.

“Eu nunca cometi um crime em toda a minha vida. Fiquei tão chateada e chocada por ser acusada de jogar lixo no não. Fui tratada como criminosa. Não é jogar lixo, assim que você sai os patos e gansos comem!”, afirma a senhora.

Ela se sentiu tratada como uma criminosa

Para Sylvie, a situação foi completamente incômoda. “Eu geralmente pego o lixo de outras pessoas quando vejo alguém jogando no chão. Pego garrafas plásticas ou latas e as reciclo. Ser acusada de descartar lixo na rua foi muito perturbador”.

No momento em que foi multada, Sylvie estava acompanhada de seu companheiro, Mark Smith, que se sensibilizou com a situação e fez uma publicação no Facebook questionando se mais alguém recebeu uma multa por alimentar os animais.

Quando a situação de Sylvie foi esclarecida às autoridades locais, ela foi poupada de precisar pagar a multa. “Eu não ia pagar porque não acho que fiz algo errado. Existem outras coisas que precisam de atenção e outros lugares onde o lixo nas ruas é um problema”.

Segundo um porta-voz do conselho de moradores de Dartford, a ação foi tomada uma vez que o local é popular para a alimentação de patos e gansos, mas também já foram registrados casos em que alimentos estragados e até mesmo embalados são jogados no local.

“Ninguém vai se opor a espalhar algumas migalhas, mas já tivemos casos de grandes quantidades de pão podre no local. Às vezes, este tipo de alimento pode ser prejudicial aos animais”, afirma o porta-voz.