Principais suspeitos da morte de uma policial são colegas ou familiares da vítima

Um crime chocante comoveu a cidade de Mendoza, na Argentina. O corpo de uma policial feminina foi localizado na manhã da última sexta-feira (18) dentro de uma delegacia. As primeiras investigações indicaram que a cena foi manipulada para dar a entender que a mulher atentou contra a própria vida.

Conforme a publicação realizada pelo Meganoticias, a mulher, identificada como Nidia Angulo, estava sozinha no local. Ela foi encontrada com um ferimento a bala na região da cabeça.

Nidia foi encontrada morta dentro da delegacia (Reprodução / Meganoticias)

Informações divulgadas apontam que Nidia teria sido localizada por colegas de profissão que voltavam de uma patrulha. Inicialmente a equipe acreditou que se tratava de um caso de suicídio. No entanto, após uma investigação prévia, foram localizadas provas que descartaram a hipótese de que a mulher teria tirado a própria vida.

Depoimentos e indícios localizados pela equipe de investigação apontaram para um caso chocante de assassinato.

Principais suspeitos são colegas e familiares

A policial recentemente havia se separado do pai de seus quatro filhos. O relacionamento entre o ex-casal era complicado o que levou a prisão preventiva do homem no caso da morte de Nidia.

Além do ex-companheiro da mulher, seu atual namorado bem como a ex-namorada dele, que também são policiais, foram presos para investigação do crime.

As prisões foram efetuadas uma vez que os três suspeitos foram alvo de denúncias quanto a relações intrafamiliares difíceis. As denúncias vieram a público depois que a Inspeção Geral de Segurança, órgão regulamentador das ações da polícia, averiguou o caso.

Acredita-se que Nidia tenha sido morta com sua própria arma de serviços, uma pistola 9 milímetros. Quando os investigadores chegaram ao local tanto a pistola quanto o celular da vítima não estavam no local.

A inspeção de segurança agora investiga as circunstâncias do crime para determinar se foi uma ação isolada ou realizada com auxílio de cúmplices, uma vez que a vítima foi deixada sozinha no local após seus companheiros serem acionados por uma chamada de emergência.