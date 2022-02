Pai de jovem influenciadora mata perseguidor que a ameaçou

Ava produz conteúdo para suas redes sociais com o objetivo de fazer as pessoas sorrirem (Instagram @ava.majury)

O pai de uma jovem influenciadora, que possui uma legião de fãs em seu TikTok, respondeu pela morte de um jovem de 18 anos de idade, acusado de perseguir a jovem ameaçando sua segurança.

Conforme a publicação feita pelo Meganoticias, o caso aconteceu em julho de 2020, mas se tornou público somente nesta última quinta-feira, 17 de fevereiro.

A jovem Ava Majury, uma jovem influenciadora do TikTok, viu seus vídeos a levarem ao estrelato. No entanto, sua situação passou a um estado preocupante depois que, no início de 2020, um usuário identificado como EricJustin111 começou a persegui-la dentro, e fora, das redes sociais.

Em pouco tempo o rapaz, identificado como Eric Rohan Justin, de 18 anos, tornou-se obcecado por Ava. Ele enviava mensagens para a jovem em suas redes sociais, a cercando de forma insistente e incômoda.

Segundo informações divulgadas pela mídia local, em determinado momento Ava descobriu que outros estudantes de sua escola estavam vendendo suas fotos e informações pessoais para o jovem perseguidor.

O perseguidor foi morto ao tentar invadir a casa da jovem

Tamanha era a obsessão de Eric por Ava que o rapaz chegou a pagar 300 dólares, aproximadamente R$1500, por duas fotos do rosto da jovem influenciadora.

Devido a insistência do rapaz, Ava optou por bloqueá-lo de suas redes sociais. Em determinado momento ela também contou com o apoio de seu pai, um tenente da polícia aposentado.

O homem entrou em contato com Eric para pedir a ele que parasse com as perseguições à Ava, no entanto o pedido do pai da jovem teve o efeito contrário e fez com que o rapaz começasse a ameaçá-la de agressões físicas.

Quando soube da ameaça, a jovem influenciadora avisou seus pais, mas como o endereço de seu perseguidor era a centenas de quilômetros de distância ela não imaginou que o rapaz pudesse, de fato, cumprir as ameaças.

No entanto, algum tempo depois Eric tentou forçar a entrada na casa da jovem portando uma espingarda. Diante da atitude do rapaz o pai da jovem utilizou sua pistola para tentar impedir que o rapaz entrasse em casa e colocasse a vida da família em perigo.

Mesmo sob a mira de uma arma, Eric não desistiu de seu objetivo e apontou a espingarda para o policial aposentado, fazendo com que o homem efetuasse um disparo em sua defesa. Após ser atingido pelo tiro, Eric não conseguiu se recuperar dos ferimentos e faleceu.

Por conta da lei de autodefesa, que regulamenta o uso justificado de força letal no estado da Flórida, EUA, o homem não será indiciado pela morte do rapaz.

Apesar do ocorrido, Ava continua produzindo conteúdo em suas redes sociais com a intenção de manter a renda gerada por seus conteúdos além de oferecer às pessoas a possibilidade de sorrirem com seus vídeos.