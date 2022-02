Avião arremete após jato invadir a pista no Aeroporto Internacional de Guarulhos

Um avião da Gol precisou arremeter durante o procedimento de pouso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, depois que um jato invadiu a pista.

O caso, que aconteceu no dia 15 de fevereiro, foi confirmado pela Gol conforme publicação realizada pela CNN Brasil.

Imagens que mostram o procedimento sendo realizado pela aeronave foram compartilhadas pelo canal do YouTube SBGR Live, que realiza transmissões ao vivo da pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Na gravação, é possível ouvir o momento em que a controladora de voo orienta o piloto a arremeter a aeronave. Após confirmar a realização da manobra, é possível notar que a mulher explica o motivo pelo qual a orientação foi passada: uma aeronave entrou na pista de pouso sem autorização da torre de controle.

Com o procedimento de pouso em andamento, o piloto é avisado sobre a possibilidade de colisão com a outra aeronave e, por determinação da torre de controle do aeroporto realiza a arremetida. Em nota, divulgada pela Gol, a companhia aérea informa que arremeter nada mais é do que “descontinuar um procedimento de aproximação”.

“A arremetida é uma manobra normal e segura que permite que os pilotos iniciem uma nova aproximação do solo em condições mais favoráveis para o pouso”.

“Após o procedimento, a aeronave prosseguiu para o pouso, tocando o solo em segurança”, afirma a companhia aérea por meio da nota.

Por sua vez, a GRU Airport informou que “não tem responsabilidade no ocorrido”.

O que é o procedimento de arremetida?

A arremetida, procedimento realizado pelo avião da Gol no vídeo compartilhado, nada mais é do que um procedimento corriqueiro, utilizado para evitar situações de risco.

Conforme informações do portal Airway, ela consiste na reversão do procedimento de pouso quando realizado antes da aeronave tocar o solo e caracteriza um procedimento de segurança que, se não for realizado, pode levar a uma situação emergencial.

