Atriz de entretenimento adulto revela que foi expulsa de universidade depois que hacker vazou seu conteúdo profissional de forma indevida

Uma atriz de entretenimento adulto revelou que foi expulsa da universidade depois que um hacker vazou seu conteúdo profissional de forma indevida.

Gina Gerson tem mais de 150 mil seguidores no Instagram e filma cenas pornográficas com produtoras profissionais, além de compartilhar conteúdo com seus assinantes do OnlyFans.

No entanto, acabou tentando uma reviravolta com uma situação inesperada, que provocou sua expulsão, como detalhado pelo site britânico Daily Star.

“A universidade me expulsou... Eu realmente não sei de onde vazou, mas esse material novo do filme foi carregado no site da universidade”, explicou ela.

“Imagine todos os professores e alunos acessando a internet para checar os horários e ali está minha bunda pelada.”

Mas, em vez de se sentir envergonhada com o vídeo revelador, Gina admitiu que estava “animada” por finalmente poder compartilhar seu trabalho secreto.

Ainda de acordo com as informações, após o ocorrido, Gina confessou que estava preocupada em decepcionar sua mãe com a decisão de abraçar o trabalho adulto em tempo integral.

No entanto, acabou tomando a decisão que achou correta para sua vida naquele momento.

“Percebi que gosto de dinheiro, percebi que gosto de tê-lo... esse trabalho sexual era a única coisa que eu queria fazer, não tinha curiosidade e não estava interessada em nenhuma outra ocupação”, observou.

Texto com informações do site Daily Star