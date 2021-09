Em dia de alegria, um churrasco com carne e linguiça terminou em ‘desastre’ com uma situação inesperada.

Um vídeo registrou o momento em que um churrasco termina em azar com toda a carne caindo no fogo.

O pequeno vídeo foi compartilhado recentemente nas redes sociais, onde mostra a ‘trágica situação’ em detalhes.

Como é possível ver, uma mulher tenta cortar a carne, em cima da grelha, que acaba se desestabilizando e derrubando tudo no fogo.

VÍDEO: Em dia de alegria, churrasco termina em ‘desastre’ com situação inesperada; ‘deu ruim’

O vídeo rapidamente se tornou viral, gerando inúmeras reações dos usuários com o momento de aflito.

Ainda de acordo com as informações, no Tiktok, o vídeo já conta com mais de 2 milhões de reproduções. Confira gravação:

