Vídeo mostra momento em que passageiros comemoram voo de resgate

Cerca de 90 passageiros resgatados do Afeganistão comemoraram o início de sua jornada para Nova Delhi. Os passageiros, sendo dois nepaleses e os demais indianos, podem ser vistos comemorando dentro do voo de resgate, respondendo aos gritos de um homem.

Conforme divulgado pelo Metro UK, o porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores da Índia, Arindam Bagchi, tuitou o vídeo com a legenda: “Resgatados animados com a volta para casa”.

Jubilant evacuees on their journey home ! pic.twitter.com/3sfvSaEVK7 — Arindam Bagchi (@MEAIndia) August 21, 2021

Ele ainda afirmou que a Força Aérea Indiana já havia transportado o grupo de Cabul para o Tadjiquistão, de onde os 87 indianos foram levados de volta para casa. Outras centenas de indianos saíram de Cabul em meio a tentativas desesperadas de deixar o país antes da partida das forças da OTAN.

Outros indianos estejam aguardando para entrar no aeroporto, que atualmente está sob guarda do Talibã.

Voo de resgate deixa o Afeganistão

Conforme divulgado por Boris Johnson, primeiro-ministro da Grã-Bretanha, até a manhã desta terça-feira mais de 7000 pessoas já foram evacuadas do Afeganistão pelo exército britânico.

O tempo para os transportes aéreos está se esgotando pois o prazo para os EUA retirarem suas tropas termina na próxima semana e o Talibã rejeita a possibilidade de uma extensão.

Diversas histórias rondam as filas de espera do aeroporto, entre elas um estudante britânico alegou que os combatentes do Talibã lhe disseram que ele teria levado um tiro se não houvesse pressão da sociedade internacional. O estudante também alegou ver pessoas sendo chicoteadas ao longo das filas de espera.

A expectativa é que uma reunião emergencial dos líderes do G7 seja realizada para aumentar a pressão sobre Joe Biden, com a finalidade de estender a data prevista para partida das tropas americanas.