Um vídeo registrou o momento impressionante em que uma baleia gigante dá um salto com um som ensurdecedor bem próximo de turistas.

O registro foi compartilhado recentemente no Instagram pela página @toupassada, com um milhão de seguidores.

Nas imagens, é possível ver o momento exato em que o imenso animal do mar dá um grande salto impressionante.

Tudo ocorreu bem próximo das mulheres que praticavam esporte, próximo da orla, gerando um grande susto.

Vídeo registra momento em que baleia gigante dá salto com som ensurdecedor próximo de turistas

O vídeo rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com quase 200 mil reproduções. Confira vídeo:

LEIA TAMBÉM: