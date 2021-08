Um vídeo registrou o momento dramático em que jovem tenta gravar uma ‘coreografia do TikTok’ e por pouco não é atingido por uma árvore que caiu.

O registro foi compartilhado recentemente no Instagram. Nas imagens, é possível ver o momento em que ele se prepara para a ‘coreografia’.

No entanto, o vento forte acaba derrubando uma árvore bem próximo do local, em uma questão de poucos metros.

Para evitar ser atingido, ele acaba saindo correndo, o que foi captado pela câmera do jovem na íntegra.

Vídeo registra momento dramático em que jovem tenta gravar ‘coreografia do TikTok’ e por pouco não é atingido por queda de árvore

O vídeo rapidamente se tornou viral, e gerou inúmeras reações dos usuários impressionados.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com quase 200 mil reproduções. Confira vídeo:

