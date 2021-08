VÍDEO: Jovem fica ‘petrificada’ depois de tomar bebida oferecida por um homem em bar; assista

Em uma história chocante, uma jovem ficou ‘petrificada’ depois de beber uma bebida que um homem lhe ofereceu em um bar no Reino Unido.

A mãe de Millie Taplin, uma jovem que comemorava seus 18 anos , compartilhou nas redes sociais um vídeo chocante de sua filha paralisada no hospital, produto de uma droga que colocaram em sua bebida.

A jovem ficou completamente paralisada depois de tomar um gole do que ela acreditava ser vodca com limonada, como detalhado pelo site Política Heroica.

A bebida caiu em suas mãos depois que um homem a ofereceu para comemorar seu aniversário, mas, diz Claire, a mãe de Taplin, a jovem sentiu um gosto estranho e preferiu não continuar bebendo.

Logo depois, a jovem decidiu sair do bar para respirar, pois começou a se sentir mal e com muito calor; o próximo passo foi acordar no hospital.

Ainda de acordo com as informações, os médicos disseram que a bebida tinha uma droga “para paralisá-la e outra para deixá-la inconsciente”.

Nas imagens chocantes, a jovem é vista em postura rígida, com os olhos abertos e tentando mexer a boca. E apesar do que possa parecer, a jovem estava totalmente consciente.

Taplin teve alta quatro horas depois e sua mãe decidiu compartilhar o vídeo porque, ela acredita, “se isso salva uma menina, apenas uma, então vale a pena compartilhar”. Confira (imagens sensíveis):

