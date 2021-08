Homem flagra ex-mulher mantendo relação sexual com outro e a mata com mais de 30 facadas, no Peru

Um vídeo chocante que circula nas redes sociais mostra o momento em que um comerciante flagra a ex-mulher mantendo relação sexual com outro homem e a mata com mais de 30 facadas, no distrito de Guadalupe, província de Pacasmayo em La Libertad, no Peru. As imagens são fortes e mostraram quando o autor do crime, inconformado com o fim do relacionamento, atacou a vítima.

As imagens começaram a circular nas redes na última sexta-feira (23), mas só na segunda-feira (2) o crime foi desvendado. Segundo informações do site Perú21, a vítima se trata de Fiorela Liseth Díaz Díaz, de 32 anos, empresária e mãe de duas crianças. Já o autor do crime é o comerciante Elmer Lucano Llamas, de 33 anos, que está preso pelo homicídio.



Testemunhas relataram que Fiorela tinha medo de Lucano, já que ele não aceitava o fim do relacionamento. Por isso, instalou câmeras de segurança na casa e trocou as fechaduras. Mas isso não impediu o homem de conseguir uma cópia das chaves e invadir a residência para se vingar dela.

Reprodução/Redes sociais

Lucano e Fiorela em foto antiga, antes do término do relacionamento

Na noite do crime, a vítima estava em um quarto, onde mantinha relações sexuais com um homem, não identificado. Foi quando o comerciante entrou no local com uma faca nas mãos e, inicialmente, atacou o rival. O rapaz, mesmo ferido, conseguiu sair do quarto, momento em que Fiorela foi para cima de Lucano tentando proteger o novo companheiro.

No entanto, o comerciante derrubou a vítima em cima da cama e atacou, ferindo-a com mais de 30 facadas. Ela não resistiu e morreu no local.

Já Lucano tentou fugir após o crime utilizando uma motocicleta, mas acabou preso por policiais quando estava no município de Cajamarca. No momento da prisão, o homem confessou o crime e disse que estava arrependido.