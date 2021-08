Descoberta incrível: foto impressionante registra ‘Bob Esponja’ e ‘Patrick’ da vida real no fundo do Atlântico

Em uma descoberta incrível, uma foto impressionante registrou ‘Bob Esponja’ e ‘Patrick’ da vida real no fundo do Atlântico.

Como detalhado pelo site Meganoticias, a missão de exploração foi realizada no mês passado pela Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos a grandes profundidades do Atlântico.

Durante o importante trabalho, foram encontrados os protagonistas da animação Bob Esponja.

Isso porque os cientistas encontraram um porífero, a esponja amarela do mar, conhecida como Hertwigia falcifera.

Ainda de acordo com as informações, ela estava ao lado de uma estrela do mar rosa, semelhante ao personagem ‘Patrick’.

Mas longe de uma amizade, como no desenho, provavelmente a estrela-do-mar se aproximou da esponja com a intenção de se alimentar. Confira:

