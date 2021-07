Vídeo registra momento de desespero em que balanço com duas jovens se rompe a 2 mil metros de altura; assista

Um vídeo registrou o momento de desespero em que um balanço com duas jovens se rompe a 2 mil metros de altura.

Em um momento inesperado, os cabos do brinquedo simplesmente se romperam, derrubando as mulheres.

No momento, é possível ouvir os gritos dos presentes, que estavam na movimentada atração turística.

O caso aconteceu em Sulak Canyon, no Daguestão, localizado ao sudoeste da Rússia.

Como detalhado pelo site Hugo Gloss, elas caíram numa plataforma que estava abaixo da estrutura.

O registro rapidamente se tornou viral nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários.

Ainda de acordo com as informações, apesar do grande susto, elas sobreviveram. Confira vídeo compartilhado no Twitter:

