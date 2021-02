Vídeo: Cataratas do Niágara congelam em meio a onda de frio no Hemisfério Norte

Na última segunda-feira (22/02), as Cataratas do Niágara, na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, congelaram. O fenômeno ocorreu em meio ao rigoroso inverno que vem castigando o hemisfério norte do planeta.

Segundo o Independent, o gelo se formou no topo do agrupamento de grandes cataratas após as temperaturas na região baterem os 20 graus negativos. No mesmo dia, também foi possível ver nuvens espessas de vapor e um arco-íris no local.

▶️ Cold temperatures left Niagara Falls encrusted in ice, creating quite the site for visitors, Sunday. The cold weather is expected to continue, as the forecast for Monday predicted more snow and a high temperature of 27 degrees Fahrenheit. (REUTERS)https://t.co/0YM6FZ0HuB pic.twitter.com/B5QnOFpCsd — The Voice of America (@VOANews) February 22, 2021

A onda de frio vem trazendo muitos transtornos aos dois países. Entretanto, muitos visitantes não esconderam a sua felicidade ao verem as cataratas congeladas, algo de uma beleza raramente vista. Não faltaram fotos e vídeos documentando o fenômeno.