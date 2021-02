Por 7 horas: Cachorro sobrevive após ficar preso com leopardo em banheiro; assista

Se te falassem que um cachorro ficou preso em um mesmo ambiente com um leopardo, qual o resultado que você acredita que teria essa história?

Sobre a pergunta feita anteriormente, possivelmente diria que o cão acabaria morto pelo felino, não é mesmo?

Um fato ocorrido recentemente na vila de Bilinele, na Índia, ilustra justamente esta situação, em que um cachorro ficou preso por cerca de 7 horas em um banheiro com um leopardo.

Segundo informações levantadas, o cão fugia do leopardo justamente para evitar ser devorado e no desespero, invadiu o banheiro de uma casa. Ao identificar o que estava acontecendo, o dono da residência trancou os dois animais dentro do banheiro. Ele contou que de início ouviu ruídos, porém que logo foram tomados por um silêncio.

A equipe de emergência foi acionada e ao chegar ao local, teve que retirar o teto do banheiro para que uma ação fosse adotada. O fato que os deixou surpresos é que após introduzirem uma câmera, viram que o cachorro estava vivo, mesmo estando preso por bastante tempo com o felino.

Vale esclarecer que após a retirada do teto, o time de emergência tentou capturar o leopardo com uma rede, porém ele saltou e acabou fugindo para a selva.

Sobre o cachorro, escapou de ser devorado e saiu sem nenhum arranhão.

Não são claros ainda os motivos do porquê o felino não atacou o cão e algumas hipóteses estão em discussão.

Confira abaixo uma foto e um vídeo que ilustram o ocorrido. (Com Heraldo de México).

This photo was taken from outside through a gap in the window. It is a leopard and a dog stuck together since this morning inside the toilet of a house in Kadaba, Dakshina Kannada district. I am told the leopard escaped at 2 pm and the dog is alive! pic.twitter.com/hgjJhaXW03 — Prajwal (@prajwalmanipal) February 3, 2021