Vídeo: jovem presenteia o marido com fotos de outras mulheres que ele curtiu no Instagram

Uma jovem usuária do TikTok causou furor nas redes sociais ao postar um vídeo que mostra o presente que deu para o seu marido ontem, no Dia de São Valentim (14/02).

A criativa (e vingativa) esposa imprimiu capturas de tela com curtidas que o homem deu em fotos de outras mulheres no Instagram. Constrangido, ele reage ao presente com um sorriso amarelo, respondendo apenas “obrigado”.

Segundo a Radio Bio Bio, a gravação alcançou a impressionante marca de 14 milhões de visualizações em apenas um dia.

“Como todos compartilharam os presentes que deram no Dia de São Valentim, resolvi mostrar o meu.” – Escreveu no post. “Comprei para o meu marido esta caixa fofa e a enchi com fotos de todas as meninas que curtiu no Instagram. Espero que gostem!” – Acrescentou. Confira o vídeo abaixo: