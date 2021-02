Rio Tâmisa congela pela primeira vez nos últimos 60 anos

Pela primeira vez desde 1963, uma onda de frio congelou as águas do rio Tâmisa, em Londres. Isso não acontecia na capital da Inglaterra desde o ‘Big Freeze’, uma onde de frio intenso que atingiu o país na década de 60.

Em algumas regiões da Inglaterra, os termômetros caíram para 15,3ºC abaixo de zero durante a noite de quinta-feira, temperatura considerada recorde para o mês de fevereiro.

Em Cúmbria, no norte da Inglaterra, as ondas da praia de Aldingham congelaram durante a noite com o frio intenso.

As autoridades também estão em alerta para o perigo dos incêndios. O frio intenso causa o ressecamento da vegetação, que ficam mais propensas a pegarem fogo. (Com Daily Mail)