Vídeo: pescador pobre encontra pérola rara avaliada em quase dois milhões de reais

Um pescador pobre está prestes a ficar milionário após encontrar uma das pérolas mais caras do mundo.

Segundo o Metro UK, Hatchai Niyomdecha, de 37 anos, fez a descoberta em uma praia da Tailândia enquanto catava conchas de ostra com a sua família.

A pérola laranja pesa 7,68 gramas e foi avaliada em 10 milhões de baht (ou 1,84 milhões de reais, na cotação atual da moeda brasileira).

Reprodução / Metro UK

VEJA MAIS:

O homem descreveu um sonho estranho que teve alguns dias antes de encontrar a joia: "Um velho de branco com um bigode comprido me disse para que eu fosse à praia receber um presente. Acho que ele me levou a encontrar a pérola.”

“Quero vender a pérola pelo preço mais alto. O dinheiro não mudará apenas minha vida, ele mudará meu destino. Minha família inteira terá uma vida melhor.” – Declarou. Ele acredita que o velho poderia ser uma divindade que queria ajudá-lo a sair da pobreza. Confira o vídeo abaixo: