Solidariedade: nos Estados Unidos, voluntários deixam água no deserto para imigrantes ilegais

Há anos, um casal dos Estados Unidos vêm montando estações de água para pessoas que cruzam ilegalmente a fronteira do país com México, salvando-as do calor fatal do deserto.

Segundo a Reuters, John Hunter, de 65 anos, fundou o grupo sem fins lucrativos Water Stations (ou ‘Estações de Água’, em tradução livre para o português) há 21 anos, quando um número recorde de imigrantes ilegais morreram desidratados na região.

"Eu nasci aqui. Tive a sorte de nascer aqui nos Estados Unidos, onde tivemos muita liberdade e grandes oportunidades. Mas os caras ao sul daqui não têm as mesmas oportunidades só porque o sistema deles é diferente. Então, se eu fosse um deles, estaria indo para o norte também." – Declarou o físico.

Sua esposa, Laura, nascida no México, ingressou no Water Stations como voluntária. Eles viriam a se casar anos depois. O grupo é apoiado por centenas de voluntários e doadores.