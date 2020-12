Gostosas e saudáveis: conheça 5 alternativas ao leite de vaca

Muita gente vem deixando de consumir leite de vaca. Uns, por por motivos éticos, prezando pela saúde e o bem-estar dos animais. Outros, por motivos de saúde: de acordo com o site do médico Drauzio Varella, 70% dos brasileiros apresentam algum grau de intolerância à lactose, que é o açúcar existente no leite.

Atualmente, existem muitas alternativas gostosas e saudáveis para quem quer parar de tomar a bebida de origem animal. Preparamos uma lista com 5 delas, que ainda trazem uma outra vantagem: podem ser feitas em casa. Vamos ver quais são?

Leite de aveia

Rico em fibras, o leite de aveia alivia a prisão de ventre, facilita a digestão, regula o açúcar no sangue, promove a perda de peso e ainda ajuda a baixar o colesterol. Pode ser feito em casa: basta bater 2 xícaras de aveia em flocos e 3 xícaras de água no liquidificador.

Leite de amêndoas

Rico em cálcio, magnésio e vitamina E, o leite de amêndoas previne a osteoporose, ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares e previne o envelhecimento precoce. Pode ser obtido facilmente através da mistura de duas xícaras de amêndoas cruas e sem sal e 6 xícaras de água.

Leite de soja

Obtido através da mistura de 1 xícara de grãos de soja e 1 litro e meio de água, o leite de soja é uma das alternativas mais antigas e conhecidas ao leite de vaca. Além de ser livre de lactose, o alimento é menos gorduroso que a sua versão animal.

VEJA MAIS:

◦ 5 filmes sobre o Natal para você curtir na Netflix

◦ Como no chocolate amargo: cientistas criam chocolate ao leite com propriedades benéficas à saúde

◦ Gêmeas completam 100 anos e atribuem longevidade a vinho e chocolate

Leite de arroz

Basta uma xícara de arroz branco ou integral e 8 copos d’água para produzir a bebida, que é rica em vitaminas B, A e D, importantes para a manutenção do sistema nervoso.

Leite de côco

Rico em potássio, o leite de côco ajuda a prevenir cãibras. Também possui ácidos com propriedades antibacterianas e antifúngicas. É obtido através da mistura de 1 côco seco com 700 ml de água quente.

Para mais informações, acesse o site Tua Saúde.