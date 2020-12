5 filmes sobre o Natal para você curtir na Netflix

Fim de ano chegando e não faltam filmes sobre o Natal no serviço de streaming mais popular do planeta. Separamos 5 títulos para você curtir nessa época mágica. Confira abaixo:

‘Tudo bem no Natal que vem’ (2020)

A comédia dramática brasileira estrelada por Leandro Hassum conta a história do rabugento Jorge, um pai de família que odeia o Natal e fica preso no dia 24 de dezembro.

‘Crônicas de Natal 2: parte dois’ (2020)

A comédia é a sequência da de ‘Crônicas de Natal’ (2018), mais uma vez com Kurt Russel no papel do Papai Noel. Dessa vez, o bom velhinho terá que resolver um problema com um elfo que quer cancelar o Natal.

‘O Natal de Cinderela’ (2019)

Reprodução / Warner Bros. Home Entertainment

Esse musical adolescente apresenta a história de uma jovem aspirante a cantora que, apesar de ser constantemente humilhada pela madrasta fútil e as malvadas irmãs postiças, acaba vivenciando um verdadeiro milagre de Natal.

‘Natal sob fogo cruzado’ (2020)

Reprodução / Netflix

Esse suspense alemão cheio de ação apresenta a história de um homem evita um assassinato e foge dos criminosos junto com o alvo do crime enquanto a mulher que ele acabou de conhecer tenta encontrá-lo.

‘O Natal está no ar’ (2019)

Depois de uma reviravolta, um pai solo e seus quatro filhos mimados são forçados a cortar despesas e repensar o que importa de verdade.

E aí, partiu maratonar?